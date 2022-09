Monsignor Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti: “Ascoltare i giovani, accompagnandoli nel presente e nel futuro!”

Una Chiesa che accoglie, una Chiesa che ascolta i giovani oggi per accompagnarli nel futuro: con queste parole, Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo della diocesi di Patti ha aperto la sua intervista rilasciata ai nostri microfoni.

Un incontro toccante per le tematiche, ma allo stesso tempo ricco di umanità, componente imprescindibile e trasversale che dovrebbe avere ciascun educatore nella società.

Chiesa, famiglia, scuola devono essere, dunque, laboratori autentici di umanità per i giovani che vivono il presente per diventare il futuro. Devono vivere nei valori, nelle regole ma allo stesso tempo indossare le ali.

Delinea così, una Chiesa che si ponga come madre per tutti i suoi figli, così come fa Maria, la madre di Gesù. Così come fa la nostra adorata Maria SS del Tindari che, soprattutto in questi giorni in occasione della sua festa raccoglie i suoi tanti pellegrini dell’hinterland che finalmente, dopo due anni di pandemia, potranno continuare la tradizionale processione.

Servizio di Giusy La Bella