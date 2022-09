Furnari, 50enne sferra un colpo di coltello ad una parente e poi fugge. Catturato dai carabinieri

È stato scovato ed arrestato dai carabinieri nelle campagne del territorio comunale di Furnari il 50enne, che questa mattina, in pieno centro centro cittadino, avrebbe prima sferrato un fendente con un coltello contro una sua parente in un esercizio commerciale della cittadina, ferendola, per poi darsi alla fuga alla vista dei Carabinieri. L’uomo si è dato alla macchia, nelle aree rurali circostanti.

Le ricerche sono, dunque, state avviate immediatamente dai carabinieri della locale stazione con il supporto dei colleghi della compagnia della Città del Longano. Sul posto anche un elicottero dell’Arma e i cacciatori di Sicilia. L’uomo sembra sia stato individuato ed immobilizzato con l’ausilio di un teser.