Capo d’Orlando – Spazio Danza al “Ballo in bianco” con Roberto Bolle in piazza Duomo a Milano

Si è svolto domenica 4 Settembre in Piazza Duomo a Milano, il Ballo in Bianco con il maître d’eccezione Roberto Bolle, tutti vestiti di bianco a seguire le indicazioni del famoso ballerino. Tra i 1607 presenti provenienti dalle scuole di danza di tutta Italia, hanno partecipato 14 allievi, tra i 12 e i 20 anni, della scuola Spazio Danza di Capo d’Orlando, con la direzione artistica di Martina e Valentina Rinoldo.

Il Ballo in Bianco è stato al centro di un evento di quattro giorni voluto da Roberto Bolle per valorizzare l’arte della danza nel nostro paese: On Dance è la festa della danza! In queste giornate gli allievi della scuola orlandina hanno partecipato ad incontri e seguito le lezioni di danza di numerosi insegnanti rinomati del settore, che si sono svolte al Castello Sforzesco di Milano.

«Siamo estremamente entusiaste di aver potuto dare ai nostri allievi quest’opportunità – dichiarano le direttrici della scuola – la danza è una scuola di vita, che forgia il corpo ma soprattutto la mente e l’anima, e quest’evento è stato per loro un’esperienza dove hanno potuto mettersi alla prova, confrontandosi e condividendo momenti speciali con ragazzi e ragazze di altre scuole, arricchendo il loro bagaglio artistico e personale.»

Spazio Danza ha sede a Capo d’Orlando in Piazza Matteotti 19, e si prepara all’inizio del nuovo Anno Accademico. Le iscrizioni si aprono il 12 Settembre.