Lungomare di Torrenova: entro il 15 settembre inaugurazione e novità sulla viabilità della litoranea

“Ultimi dettagli per il lungomare“. Lo annuncia Salvatore Castrovinci nel consueto appuntamento social della domenica, in cui fa il punto della situazione sui lavori ordinari e lo stato di avanzamento delle nuove opere pubbliche o di riqualificazione di quelle esistenti eseguiti durante la settimana a Torrenova.

“In questa settimana verranno eseguiti gli ultimi lavori di abbellimento ed entro il 15 settembre consegneremo ai nostri cittadini l’opera che per 40 anni è stata vista solo come un sogno” annuncia il sindaco torrenovese, che aggiunge anche che saranno comunicate novità inerenti la viabilità del lungomare, motivo, nel corso tempo, di scontri ed aspre polemiche con alcuni oppositori politici. Attesa, dunque, per la cerimonia, la cui data esatta si potrebbe conoscere già domani.

Nel consueto report, oltre alle attività di cura del verde pubblico e agli interventi di decespugliamento e spazzamento in tutto il territorio comunale, Castrovinci annovera gli interventi di manutenzione delle pompe di sollevamento e pulizia dei pozzetti, nonché le riparazioni idriche in vari punti del territorio comunale.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, mentre proseguono i lavori della scuola media e della scuola elementare quelli di efficientamento energetico della casa comunale per un importo di 500.000,00 euro e quelli per realizzare il nuovo depuratore comunale, il primo cittadino annuncia anche che sono stati consegnati anche i lavori del finanziamento sull’illuminazione pubblica per un importo di 882.000,00 euro e che, come promesso in campagna elettorale è stata riaperta la strada che collega la SS 113 e la via Ugo Foscolo.