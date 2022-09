Acquedolci, volontari e amministratori dedicano la domenica al decoro urbano

Iniziativa di valorizzazione del decoro urbano nella giornata di oggi, domenica 4 settembre, ad Acquedolci, grazie all’impegno dei volontari.

Le attività, che sono iniziate alle sei del mattino e si sono concluse intorno alle dieci, sono state finalizzate alla pulizia di alcune vie della cittadina tirrenica. La giornata verde è stata organizzata dal consigliere comunale Salvatore Rotelli e ha visto l’adesione della Vicepresidente del Consiglio Lucia Scaravilli. Hanno preso parte all’iniziativa l’ispettore Ambientale Comunale Paolo Salanitro, il signor Calogero Di Nardo e il signor Nino Pinzone, che con generosità ha messo a disposizione il proprio mezzo per raccogliere il materiale e la spazzatura. A loro è andato il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Hanno aderito anche gli assessori Salvatore Lupica (arredo e decoro urbano) ed Enrico Caiola (volontariato ed ecologia).

Armati di scope, badili, zappette e senso civico i volontari hanno ripulito numerose aiuole in via Ricca Salerno e in Piazza Municipio e hanno eliminato le erbe infestanti che invadevano i marciapiedi. I sacchi di rifiuti differenziati per tipologia saranno conferiti nelle prossime ore all’Isola Ecologica, secondo le modalità indicate dal personale addetto ai rifiuti.

“Un ringraziamento è rivolto a Maria Catena Fallo che ha offerto a tutti il caffè e alla macelleria Russo per avere offerto l’acqua.” Scrive l’amministrazione Riolo via social e conclude “Speriamo adesso che ci si impegni tutti a mantenere pulite queste strade della nostra bella Acquedolci.”