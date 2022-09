Brolo – Minaccia e percuote la convivente: intervengono i Carabinieri. Arrestato 46enne

Nella mattinata del 2 settembre, i Carabinieri della Stazione di Brolo e Sant’Angelo di Brolo hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne, per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi a danno della convivente.

I Carabinieri sono intervenuti nel centro brolese a seguito di una richiesta di intervento da parte di una donna che ha segnalato una lite in famiglia. Fortunatamente il pronto intervento dei militari ha evitato conseguenze peggiori per la vittima.

La signora ha dichiarato agli investigatori di aver subito nel tempo reiterati maltrattamenti da parte del convivente, ma di non aver mai sporto denuncia avendo timore per l’incolumità propria e quella del figlio.

In occasione di quest’ultimo episodio di violenza l’uomo, senza alcun motivo, è andato in escandescenza minacciando la donna, percuotendola violentemente e mettendo a soqquadro l’abitazione.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di evitare che l’aggressione continuasse e potesse generare conseguenze peggiori ovvero di soccorrere la vittima che, molto impaurita e scossa per l’accaduto, riportava solo lievi ferite.

L’arrestato, su disposizione della Dott.ssa Alice Parialò, sostituto Procuratore della locale Procura della Repubblica, è stato trasportato presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.