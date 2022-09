Sant’Agata di Militello – Si è spento a 90 anni il Prof. Salvatore Boris Albano

A Sant’Agata Militello si è spento, all’età di 90 anni, il Prof. Salvatore Boris Albano.

L’illustre medico ginecologo, figlio di Giovanni, uno dei padri fondatori, nella prima metà secolo scorso, della moderna scuola ginecologica Siciliana, si è spento nella sua casa di Sant’Agata Militello, confortato dall’amore dei familiari.

Palermitano, divenne subito giovanissimo Primario di Ostetricia e ginecologia del neonato Ospedale di Sant’Agata Militello. In paese si sarebbe dovuto fermare soltanto il tempo necessario all’avviamento ed al rodaggio della nuova struttura per poi tornare in Città, ma Sant’Agata ci mise poco a diventare la sua nuova casa, anche a costo di importanti sacrifici per l’epoca.

Seppur operando in provincia il giovane Prof. Albano, da predestinato qual era, si fece comunque valere. Fondò, di fatto, una scuola e fu riferimento per intere generazioni di medici. Il reparto e l’intero Nosocomio santagatese toccarono primati di eccellenza mai più eguagliati. Medico per vocazione, competente ed appassionato, non rinunciò mai alla ricerca e fu un innovatore la cui fama travalicò i confini regionali.

Dopo la pensione trovò il modo di servire ancora la comunità santagatese ricoprendo, per un breve periodo, il ruolo di assessore comunale. Chi scrive ricorda bene che nell’accettare l’incarico, fu mosso pressoché esclusivamente dal sogno – piuttosto che dall’illusione – a cui non rinunciò mai: dotare Sant’Agata Militello di un Ospedale comprensoriale più grande, più moderno e più attrezzato di quello che aveva contribuito a lanciare. Per lui non mancò.

Chi ha avuto la fortuna di conoscere il medico conserverà il ricordo di una grande professionista, instancabile, fermo ed autorevole ma mai autoritario. Chi ha avuto il privilegio di frequentarlo, soprattutto nella sfera intima, resterà innamorato dell’Uomo: un autentico signore ante litteram, un vero e proprio Galantuomo d’altri tempi. Un aristocratico nell’animo, razza in via d’estinzione.

R.I.P. professore.

Massimo Scaffidi