Oliveri, l’autrice Shara Pirrotti presentà il suo libro “Guariti per amare”

Un evento culturale da non perdere, previsto per sabato 3 Settembre alle ore 18.00: l’autrice Shara Pirrotti presenterà infatti il suo libro “Guariti per amare”, edito da Anima Edizioni, presso la sede di Lyceum del comune di Oliveri.

Un libro di testimonianze sul narcisismo patologico e del suo superamento, raccontato proprio attraverso le vittime di questo disturbo. Una tematica attuale che verrà discussa con diversi ospiti, tra cui Carmeluccia Salmeri assistente sociale del comune di Oliveri, Concetta Messina presidente Rotary club di Patti e medico di base, ed infine la psicologa dott.ssa Milena Bari.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Iarrera, i lavori verranno moderati da Giusy La Bella.