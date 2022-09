Click day, da oggi si può richiedere il Bonus Trasporti di 60 euro

Oggi si dà il via al click day, la domanda online per ottenere il bonus trasporti. Si tratta di un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e dare un aiuto concreto a lavoratori e studenti.

Il bonus può essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico ma non è cedibile a terzi. Occorre però un requisito fondamentale: le persone che faranno domanda devono aver conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, nell’anno 2021. Il contributo, che non incide nel calcolo dell’ISEE, deve essere utilizzato acquistando un solo abbonamento annuale o mensile, entro il mese di emissione.

Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 euro e si potrà usare per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali del servizio di trasporto pubblico, locale, regionale o ferroviario. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Come inoltrare la domanda? Bisogna andare sull’apposito sito predisposto dal ministero del Lavoro bonustrasporti.lavoro.gov.it, con accesso possibile solo ed esclusivamente tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e si deve indicare il codice fiscale del beneficiario. Nella compilazione della domanda, inoltre, il richiedente dovrà indicare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento. La scadenza della domanda per il bonus trasporti è il 31 dicembre.