Acquedolci, lotta all’illegalità e valorizzazione di spazi comuni. Nel mirino dei vandali il parco giochi della pineta

Lotta all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti nell’area del lungomare acquedolcese grazie ai fondi del progetto “Spiagge Sicure – Estate 2022”. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Alvaro Riolo, che ha partecipato al bando del Ministero dell’interno finalizzato a realizzare misure di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione. Una dotazione di poco meno di 15.000 euro, con cui potranno essere finanziati, tra gli altri, l’assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato e la prestazione di lavoro straordinario, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative per sensibilizzare i consumatori sui danni causati dall’acquisto di prodotti contraffatti. Nella richiesta inoltrata alla prefettura con lo scheda progettuale l’amministrazione acquedolcese ha inserito l’acquisto di un sistema completo di videosorveglianza per tutto il tratto del lungomare.

Il tema del contrasto all’illegalità nelle aree di fruizione comune nel piccolo centro tirrenico è tornato alla ribalta nei giorni scorsi, anche per un’altra vicenda. Sarebbero, infatti, diversi gli episodi di danneggiamento registrati durante l’estate nella viletta a valle della pineta comunale, dove è stato realizzato un piccolo parco giochi, un campetto da basket e installato un calisthenics per gli esercizi a corpo libero. Oltre ai danni ai giochi, alle panchine e al canestro, già ripristinati dall’amministrazione acquedolcese, sarebbero almeno 3 gli incendi appiccati a piante e palme, per i quali è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. La villetta a breve verrà arricchita con nuove attrezzature per praticare sport all’aperto grazie ai fondi del bando Sport nei Parchi, ottenuti nel 2021 e che prevede un cofinaziamento del 50% dell’investimento, con il contributo di 25mila euro. L’area è uno dei siti su cui l’amministrazione comunale sta puntando per ampliare l’offerta di spazi comuni ricreativi alla cittadinanza. Nei giorni scorsi la giunta ha votato la delibera per la sottoscrizione della convenzione con la società Sport & Salute SpA che eseguirà gli interventi. “Si tratta di atti vandalici ripetuti nell’ultimo periodo” ci spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Reitano “con diversi danni alle attrezzature. C’era un sistema di videosorveglianza, ma dopo aver forzato il chiosco della villetta qualcuno ha sottratto il registratore. L’attenzione per tutelare il sito da ulteriori danni resta alta, per evitare che in futuro possano ripetersi atti del genere, anche alle nuove attrezzature in arrivo”.