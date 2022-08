San Marco d’Alunzio, stasera il “Concerto “Pentamusa” della Wind Orchestra

Chiude il mese di agosto un altro evento atteso per San Marco d’Alunzio, il “Concerto Pentamusa”, che fa parte della stagione concertistica “Notti al castello 2022” all’interno della rassegna “Borgo in Musica”.

Stasera mercoledì 31 agosto, infatti, è in programma il “Concerto Pentamusa” della Wind Orchestra. Agli strumenti, il maestro Otis Murphy ed i docenti del Saxophone Summer Camp. Il maestro Salvatore Crimaldi dirigerà il concerto che avrà luogo in Piazza Castello dalle ore 21.30.

La stagione dei concerti non finisce qui, infatti domenica 4 settembre si darà il benvenuto al mese di settembre con le “Fisarmoniche in Concerto” a cura degli alunni che hanno partecipato questa estate alle classi di fisarmonica. L’ultimo evento sarà il 9 settembre con gli allievi della masterclass in percussioni che suoneranno nel “Percussion Concert”.