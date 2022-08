Quarto “Red Head Sicily”, il raduno dei rossi naturali a Campobello di Mazara

“Prima ci giudicavano per il colore dei nostri capelli, ora è diventato un motivo per festeggiare”, così Giampiero Vinci, 39enne torrenovese, ci ha parlato dell’evento Red Head Sicily, il raduno delle persone con i capelli rossi naturali che si è svolto sabato 27 agosto nella spiaggia di Tre Fontane a Campobello di Mazara.

Giampiero possiede un tratto unico e distintivo: la sua barba rossa, il colore che diventa requisito fondamentale per partecipare al curioso evento, giunto alla sua 4° edizione. Il rosso non è più “Malpelo” ma è motivo di orgoglio per delle persone con un bellissimo tratto somatico.

Correva l’anno 2019, quando per la prima volta i rossi di tutta Italia partecipavano al Red Head Sicily, nella meravigliosa isola di Favignana, dove si erano radunate più di 200 persone dai capelli rossi. Da allora, l’evento è diventato un appuntamento fisso di ogni estate per i “pel di carota” organizzato in location sempre diverse ma accumunate da una caratteristica fondamentale: il richiamo al colore rosso dei paesaggi naturali.

Per l’edizione di quest’anno, ci sono state delle novità: l’ospite d’eccezione ed attore Fabrizio Bracconeri, il collegamento in diretta con Radio Deejay e con il Red Head Days, la manifestazione parallela a quella siciliana ma ambientata nei Paesi Bassi, a Tilburg. Un’occasione di gemellaggio culturale per celebrare il medesimo sentimento che unisce i rossi di tutto il mondo e che magari sancirà l’inizio di un legame reale – e non solo virtuale – per le prossime edizioni.

Durante la giornata di domenica, come ci ha raccontato Giampiero, i partecipanti hanno aderito ai numerosi “giochi senza frontiere”; bambini e adulti si sono infatti divertiti sulla spiaggia con i giochi d’acqua, ma anche con la musica e i balli di gruppo.

“E’ sempre una bella occasione per fare nuove amicizie e scambiare le proprie esperienze, le proprie storie. Spero che si riuscirà a portare la manifestazione anche nelle nostre zone”, ha così concluso il torrenovese Giampiero Vinci.