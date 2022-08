Patti: pubblicato il bando per la gestione del palazzetto dello sport “Tino e Renzo Serranò”

La Città Metropolitana di Messina ha bandito un avviso pubblico di indagine di mercato – manifestazione di interesse per il successivo invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del palazzetto dello sport “Tino e Renzo Serranò” di Patti.

Il bando scade alle ore 13.00 del 23 settembre prossimo. Per quel concerne i dati tecnici dell’impianto di Case Nuove Russo, presenta una superficie lorda coperta di 3.260 metri quadrati ed una superficie esterna di 11.950 metri quadrati, che comprendono l’area del piazzale interno ed esterno e la strada di accesso.

Il contratto di concessione avrà la durata di 5 anni ed il valore del servizio di gestione per ogni anno è di 5.778 euro. L’impianto sportivo viene utilizzato per gli allenamenti e le partite ufficiali dell’Alma Basket Patti che disputa il campionato nazionale di serie A2 femminile, poi per le altre squadre del vivaio della stessa compagine, per le squadre di Patti impegnate nei campionati di basket maschili e infine per eventi sportivi regionali e nazionali.

E per una gara ancora da aggiudicare, un’altra che è stata aggiudicata e riguarda i servizi d’ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della condotta di adduzione dell’acquedotto comunale di San Filippo del Mela, lungo il torrente Floripotema. L’importo complessivo dei lavori è di 250 mila euro, i servizi, per l’importo di oltre 25 mila euro, sono stati aggiudicati all’ingegnere Salvatore Maria Pantè di San Filippo del Mela in avvalimento con l’ingegnere Umberto Lisa di Torregrotta che ha offerto un ribasso del 8,00%.