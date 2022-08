Montalbano Elicona, convegno sul rilancio del settore latto-caseario di Nebrodi e Peloritani

A Braidi frazione di Montalbano Elicona si è svolto un convegno sulla importanza del settore lattiero caseario nei Nebrodi, come rilancio di una economia in sofferenza. Una tematica che sta molto a cuore alla nuova amministrazione Todaro che già in campagna elettorale aveva sottolineato la rilevanza dell’agricoltura per le famiglie e per il territorio. Bisogna tornare ad investire sia per una crescita in termini reddituali sia per frenare l’esodo giovanile, fenomeno che purtroppo accomuna i tanti paesini che ricadono sui Nebrodi e sui peloritani.

Le istituzioni hanno l’obbligo di creare le giuste interlocuzioni e sinergie partendo dal basso per rilanciare un settore che richiama anche molti turisti.

E’ su questo rapporto di complementarietà che bisogna scommettere, facendo convergere la bellezza e i sapori dei centri montani attraverso il paradigma dell’autenticità.

La giornata è stata allietata dalle degustazioni dei prodotti tipici e dalle musiche folkloristiche.

Servizio di Giusy La Bella