Milazzo – Che successo l’Allinparty! Sport, entusiasmo ed inclusione

Una vera e propria esplosione di sport, entusiasmo ed emozioni. Questo è il modo migliore per sintetizzare la tappa milazzese dell’Allinparty: il festival di sport e inclusione che si è svolto nel weekend appena concluso presso il Mediterranea Club di Milazzo.

Dopo l’esperimento riuscito di Pescara lo scorso luglio, c’era tantissima attesa sulla tappa di fine agosto che, dopo due stagioni di stop, tornava a Milazzo, là dove tutto è iniziato. E l’attesa è stata ripagata da un successo senza precedenti: oltre 1500 partecipanti complessivi all’evento, distribuiti nelle due giornate di sport distribuiti in ben 16 discipline (praticate tutte contemporaneamente da persone con disabilità e normodotati, in pieno spirito Allinparty), nei momenti di confronto con i testimonial e nei momenti di intrattenimento.

Un risultato di grande rilievo frutto, prima di tutto, di una solida sinergia di intenti tra gli organizzatori della manifestazione (Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla ed Associazione BIOS) ed il tessuto territoriale locale, partendo dal sostegno significativo del Comune di Milazzo e dalla disponibilità di una location di livello come il Mediterranea Club e di tutto il suo staff, proseguendo verso il coinvolgimento di tantissime associazioni, sia di volontariato che sportive, provenienti dal comprensorio mamertino e dai comuni limitrofi, cosi da riuscire a creare una variegata rete di partecipazione e di condivisione di valori. Parimenti indispensabile il contributo ed il supporto di tanti altri Enti, pubblici e privati, senza i quali la manifestazione non avrebbe potuto avere un tale successo.

Nella giornata di domenica, quella conclusiva, hanno lasciato il segno le emozionanti testimonianze di Marco Faruoli, Giulia Zini, Salvatore Mirabelli, Mario Ratti e Valeria Pappalardo, tenutesi nel momento di confronto organizzato presso la Sezione di Milazzo del Tiro a Segno Nazionale. La Pappalardo, tra l’altro, si è resa protagonista anche di una bellissima nuotata collettiva nelle acque di Ponente, alla quale hanno partecipato con entusiasmo anche tanti presenti in spiaggia. Il pomeriggio, infine, l’ultimo partecipatissimo atto dedicato a sport ed inclusione.

“Prima di tutto è doveroso dire grazie – queste le parole di Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi – Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra manifestazione, divertendosi ed emozionandosi con noi. Abbiamo avuto tantissimi sportivi, abbiamo portato divertimento con la Milazzo Sport Fashion e registrato numeri notevolissimi con il live show de I Soldi Spicci. Risultati che ci stimolano a fare sempre meglio. Grazie anche ai nostri preziosissimi testimonial, in quest’edizione ancora di più rispetto alle altre, che sono stati capaci di emozionare con le loro storie tanto toccanti quanto motivanti. Adesso, però, l’Allinparty non si ferma qui. Quando abbiamo ottenuto l’ambito patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico abbiamo capito che la nostra non poteva essere più una semplice tre giorni di sport ma, invece, si sarebbe dovuta evolvere in un progetto continuativo che trovasse nella kermesse l’atto finale di un percorso molto più ampio. In quest’ottica si inserisce anche la volontà di nominare ufficialmente i nostri testimonial più “vicini” Simona Cascio, Valeria Pappalardo, Francesco Bonanno e Nadia Bala, “Ambasciatori ufficiali dell’Allinparty”: non un semplice riconoscimento simbolico ma l’invito a portare la nostra filosofia di sport ed inclusione in giro per l’Italia, costruendo un progetto sempre più valido ed importante. Noi siamo già al lavoro per la prossima stagione, per espanderci ancora sul territorio nazionale e, perché no, dando anche uno sguardo oltre i confini nazionali. Infine, un grandissimo grazie ai tantissimi volontari ed allo staff della manifestazione, compresi i ragazzi che, dopo l’esperienza di Pescara, hanno deciso di raggiungerci a Milazzo per vivere con noi anche l’esperienza siciliana: una risorsa fondamentale per far crescere questo progetto di tutti e per tutti”.