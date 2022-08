Elezioni regionali, le proiezioni di Tecnè: Schifani tra il 38% e il 42%

Con il 25 settembre sempre più vicino, arrivano i primi sondaggi. In Sicilia, secondo la rilevazione dell’istituto di ricerca Tecnè, realizzata per il Tg5, si delinea una netta vittoria del centrodestra.

Il candidato presidente Renato Schifani vanta una forbice tra il 38 e il 42 per cento, seguito da Caterina Chinnici del centrosinistra, ferma tra il 27 e il 31 per cento. Dietro Cateno De Luca leader di Sud chiama Nord, tra il 12 per cento e il 16 per cento. Ancora: Nuccio di Paola del Movimento 5 Stelle che si attesta tra l’8 e il 12 per cento. Segue Gaetano Armao del Terzo polo, tra il 3 e 5 per cento. Altri candidati invece sono valutati tra il 2 e 4 per cento. Ancora alta, ossia al 52 per cento, la quota di chi si colloca tra gli incerti o nell’astensionismo.

Renato Schifani manda un avviso agli alleati intanto: prima pensiamo alla campagna elettorale e a vincere le elezioni, poi parliamo di nomi e di assessori.