Un’altra magica serata a Villa Piccolo a Capo d’Orlando, durante la quale si è esibita la banda “A.Toscanini”, l’associazione musicale orlandina di giovani talenti della musica, uniti dalla passione per la più bella delle arti.

Per l’occasione, erano presenti il maestro Salvatore Mauro, premio all’originalità per la nuova composizione della marcia sinfonica Misteriosa ed il Maestro Francesco Lipari, terzo premio al concorso di composizione per marce sinfoniche.