San Salvatore di Fitalia: i 100 anni di Gaetano Franchina

La comunità fitalese ha gioito insieme al concittadino fitalese Gaetano Franchina, detto Tano, nato a San Salvatore di Fitalia e che ha raggiunto il traguardo importante dei 100 anni di vita “vissuti con forza e gioia di vivere, nonostante le tante prove che ha dovuto affrontare. I più grandi, ha evidenziato il sindaco Giuseppe Pizzolante, lo ricordano circondato da tanti ragazzi che andavano a imparare un mestiere: il sarto, che magistralmente svolgeva con l’amico Nino Franchina (detto Nino di Vina) nella bottega di via Umberto.”

“Trasferitosi a Varese da più di 30 anni dove oggi risiede, è amorevolmente circondato dalle cure della famiglia tutta: la figlia Lucia in modo particolare, che lo ha custodito dopo la malattia che lo ha reso sordo e cieco, il figlio Sarino, le nipoti Lorenza e Martina, il pronipote Diego e l’ultima che nascerà tra poche settimane, Lavinia. Chiediamo a San Calogero, nostro Patrono e Protettore, ha concluso il primo cittadino, che anche don Tano aspettava in processione davanti alla sua porta sul balconcino di via Vittorio Emanuele nei giorni di festa, la Sua protezione. Buon 100⁰ Compleanno.”