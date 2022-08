Messina, lite in discoteca: giovane ferito con arma da taglio. Torna il tema della “movida sicura”

Torna alla ribalta il tema della sicurezza della movida, dopo che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto un giovane messinese è stato ferito con un’arma da taglio all’addome, al culmine di un litigio scoppiato all’interno di un noto bar discoteca sulla riviera Nord della città dello Stretto. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Papardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in ospedale in osservazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che però deve ancora essere completata, pare che all’interno del locale fosse scoppiata una lite tra due, forse tre ragazzi. Da ricostruire cosa abbia scatenato gli animi. Poi il ferimento. Il giovane, secondo quanto trapelato, sarebbe stato soccorso dai suoi amici, che lo avrebbero condotto fuori dalla discoteca e poi dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito al Papardo, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che si subito messi a lavoro per ricostruire quanto accaduto e risalire agli autori del ferimento, che poteva avere conseguenze molto più gravi. Sarebbero già stati sentiti molti giovani che si trovavano nel locale e sembra che gli inquirenti siano già vicini alla soluzione del caso.

Tra ragazzi e genitori, però, serpeggia la preoccupazione e si pone il tema della sicurezza nei luoghi della movida. Soltanto pochi giorni prima, i carabinieri avevano denunciato 9 persone del catanese, dopo una rissa scoppiata in un locale notturno di Giardini Naxos la notte di ferragosto. A Vulcano, nei primi giorni di agosto, i militari dell’arma avevano arrestato, in flagranza di reato, sei ragazzi, per lesioni personali e rissa. Se le stavano dando di santa ragione in pieno centro quando sono arrivati i carabinieri che hanno scongiurato che la situazione degenerasse, sequestrando un casco utilizzato da uno dei giovani fermati come oggetto contundente. Per uno dei ragazzi coinvolti si era reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina, mentre altri tre erano medicati dalla guardia medica dell’isola. Altri tre ragazzi sono stati denunciati la notte di ferragosto alle Eolie: avrebbero aggredito per futili motivi un coetaneo che ha riportato alcuni giorni di prognosi.