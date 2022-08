S.Marco d’Alunzio, stasera il “Guitar Academy Concert” per Borgo in Musica

Prosegue l’edizione 2022 di “Borgo in Musica”, il contenitore di musica viva con Masterclass, Campus, Laboratori, Concerti ed Eventi Musicali che hanno caratterizzato l’estate di S.Marco d’Alunzio.

Gli eventi della stagione “Notti al Castello” riempiono di cultura, arte, calore e colore il meraviglioso Borgo aluntino. Stasera l’appuntamento con l’attesissimo concerto “Guitar Academy Concert” diretto dal Maestro Vito Nicola Paradiso dalle ore 21.00.

Un fantastico Ensemble di Chitarre coordinato dal grande chitarrista e didatta in una location magica, che non poteva non essere Piazza Castello.