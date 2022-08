Dal 30 agosto al 4 settembre 2022, presso il Castello di Milazzo, negli spazi dell’ex Monastero delle Benedettine, si svolgerà il 1° Festival Internazionale di Scacchi “Milazzo Isole Eolie”.

Si tratta di una manifestazione sportiva di assoluto prestigio che vedrà il coinvolgimento di circa 100 giocatori agonisti di scacchi, provienti da 10 nazioni diverse. Tra questi hanno confermato la loro partecipazione Grandi Maestri Internazionali e Maestri Internazionali, oltre a giocatori di ogni età, adulti e juniores. La cornice sarà arricchita dalla presenza di accompagnatori e parenti.

“Essere riusciti ad organizzare questo torneo internazionale all’interno del Castello costituisce il raggiungimento di un grande traguardo. Tutti i pezzi degli scacchi, infatti, rappresentano le individualità che dimorano all’interno di un castello e che lo strutturano: il re, la regina, le torri, gli alfieri, i cavalli”. Queste le parole di Giuseppe Zangla, Presidente dell’A.S.D. Barcellona Scacchi, ente organizzatore del Torneo.

L’evento e il programma – L’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del panorama Scacchistico Siciliano, autorizzato dal CONI e dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) su scala Nazionale e Internazionale, sia per livello di gioco che per afflusso di partecipanti.

Davanti alle scacchiere si siederanno importanti giocatori, con un’ampia rappresentanza dei circoli scacchistici della regione Sicilia.

Sulla base del punteggio ELO FIDE, che è il ranking degli scacchi, il programma è composto da 3 tornei. In palio un montepremi di 3400 euro, premi in coppe, altri trofei e cesti di prodotti tipici del terrritorio.

I turni di gioco, distribuiti nell’arco di sei giorni, saranno 9 per l’Open A, 7 per la Open B e la Open C.

Nell’Open A, la massima serie negli scacchi, sarà possibile conseguire le cosiddette “Norme Internazionali scacchistiche”.

Si comincerà il 30 agosto. Nel pomeriggio di domenica 4 settembre, a conclusione della manifestazione, si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Con l’obiettivo di promuovere le bellezze del comprensorio e la sua cucina, per i partecipanti al torneo e i loro accompagnatori sono state organizzate alcune escursioni.

La sede – Il Monastero delle Benedettine (1866) rappresenta uno degli edifici più interessanti del complesso fortificato del Castello di Milazzo. Affacciandosi alle finestre di quelle che un tempo furono le “celle delle monache benedettine”, si godono panorami mozzafiato.

L’ente organizzatore e i patrocini – Il torneo è stato organizzato dal’A.S.D. Barcellona Scacchi, la quale conta circa 50 associati tra cui una ventina di adolescenti under 15.

Tra le attività di cui l’Associazione di Barcellona si fa promotrice, altre all’organizzazione di questo ed altri tornei, vi sono la divulgazione del gioco degli scacchi dai 6 ai 12 anni, la predisposizione di corsi intermedi per giocatori di scacchi già avviati. Il Presidente dell’Associazione è Giuseppe Zangla.