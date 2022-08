Stromboli – A bordo di un gommone con la cocaina, due arresti

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della nottata, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Stromboli e della Motovedetta CC 814 “Monteleone” hanno notato due uomini che, a bordo di un gommone da loro condotto, si dirigevano, con atteggiamento guardingo ed a luci spente, alla costa dell’isola di Stromboli.

I Carabinieri, insospettiti dall’insolita manovra degli occupanti del natante, li hanno bloccati per un controllo. Sottoposti i due individui a perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, nella loro disponibilità, uno zaino contenente all’interno circa 19 grammi di cocaina già suddivisa in più involucri, nonché un bilancino digitale di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare un secondo bilancino digitale di precisione e ulteriore materiale utile per il taglio della sostanza.

Il gommone, utilizzato per compiere il reato, i due bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento unitamente a tutta la sostanza stupefacente, quest’ultima inviata ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, sono stati sottoposti a sequestro. Entrambi gli uomini sono stati arrestati, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.