Il Premio “Città di Ficarra” all’imprenditore orlandino Riccardo Damiano

Il Premio Città di Ficarra nasce da una intesa fra Comune di Ficarra e il gruppo folk I Nebrodi, Ogni anno viene assegnato ad una persona che si è distinta nel personale ambito lavorativo o di azione sociale o culturale. imprenditori. La premiazione si è inserita nel contesto di “Beldanzando” dedicato, dal 2002, a Angela Raffaele.

Il “Città di Ficarra”, negli anni è stato dedicato a intellettuali e professionisti.

Giusto per ricordare qualche nome di questo premio ormai ventennale assegnato al Maestro Gianpistone che ha donato la sua collezione di marionette al museo delle “mille ed una notte” di Ficarra, a Giuseppe Antoci per la sua battaglia antimafia, al mecenate Antonio Presti, al regista Vittorio Sindoni, alla Città di Lampedusa ed il suo sindaco Pietro Bartolo per l’azione umanitaria svolta in favore die migrante, al Presidio del 118 diretto da Carmelo Raffaele per l’impegno umano, sanitario e sociale, svolto sul territorio e per la denuncia sui rischi della chiusura dei presidi.

Ed ancora ad Aurelio Ricoli, Anna Maria Amitrano, all’Ambasciatore Salleo, a Nino Ferro allora reggente del Parco Nebrodi, ed agli imprenditori “illuminati” come Carmelo Giuffrè, Salvatore e Giuseppe Mangano, Nino Lenzo e Nino Marino

Quest’anno, la Commissione a tale scopo costituita, riunitasi come da Regolamento in data 6/8/2021, ha all’unanimità deciso di individuare le personalità destinatarie del premio “Città di Ficarra 2021” nell’imprenditore orlandino Riccardo Damiano, CEO della Damiano Organic, oggi una delle aziende, nel mondo, più note per la produzione di frutta secca.

Tale decisione trae spunto dalla volontà di dare pubblico riconoscimento ad un gruppo imprenditoriale, rappresentato appunto da Riccardo Damiano, che operando nel settore del Bio e dell’Agroalimentare ha realizzato nel territorio dei Nebrodi, un’azienda di concezione innovativa e di notevole valenza anche occupazionale, il tutto, sempre, con particolare cura per interlocuzioni efficaci ed efficienti con la committenza internazionale, con la valorizzazione delle risorse umane interne.

Il premio è stato consegnato nel corso della manifestazione “Beldanzando” lo scorso 25 agosto, a Ficarra nel nuovo Fac, l’audorium comunale, in quanto per motivi meteo non si è potuto svolgere nella splendida cornice architettonica ed ambientale costituita dalle vestigia della chiesa annessa al chiostro del Convento dei Frati Minori Osservanti di San Francesco.

Tornando a Beldanzando 2022

La manifestazione è arrivata alla 21 edizione, ed è dedicata al ricordo di Angela Raffaele. Da sempre si è collegata ad una raccolta fondi per la ricerca sul neuroblastoma. Durante la serata si è assistito ad esibizioni di danza. Il Fondo dedicato alla ricerca è oggi gestito dall’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.n.l.u.s. con sede presso l’Ospedale “Gaslini” di Genova.