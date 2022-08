Eventi estate 2022, contrade in festa nel weekend

Si prospetta un fine settimana pieno di manifestazioni, in cui le vere protagoniste sono le piccole contrade dei comuni del comprensorio, ma ci sarà tanto spazio anche per la musica e le feste religiose.

Il comune di Brolo è infatti pronto per la 3a edizione della “Festa delle Contrade” e poi un momento danzante con il “Liscio in Piazza” a Lacco dalle ore 21.30.

A Piraino è prevista la “39° Spaghettata – aglio, olio e peperoncino”, in contrada Salinà dalle ore 21.00 dove poi si ballerà anche il liscio.

Torna la bella musica nel borgo di San Marco, in occasione della stagione concertistica “Notti al Castello 2022”. Stasera infatti a partire dalle ore 21.30 in Piazza Scipione Rebiba, è in programma il Concerto Duo Guitar P&P con le straordinarie musiche di Paradiso, Rota e Morricone.

Il comune di Montalbano Elicona ha organizzato per la serata di oggi, il Cineforum a cura dell’associazione “Pro-Loco Mons Albus” al Castello Svevo Aragonese dalle ore 22.00.

Occhi puntati, infine, sulla tradizionale festa a Rocca di Capri Leone, in onore di S.Felice da Nicosia prevista per domani e domenica 28 agosto. Nella giornata di sabato 27 alle ore 19.30, si svolgerà la santa messa mentre la sera lo spettacolo musicale “Senza Regole” live band e la festa del bignè in Piazza Gepy Faranda. La mattina di domenica inizierà con la santa messa presso la chiesa di N.S. di Czestochowa mentre alle 19, ci sarà la processione in onore di S.Felice per le vie del paese. Chiuderà i festeggiamenti, lo show del comico Uccio De Santis.