S.Agata M.llo, ritorna la festa a Torrecandele per Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù.

Ritorna quest’estate, a partire da oggi giovedi 25 agosto fino a domenica 28, la festa in onore di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù nella frazione di Torrecandele a Sant’Agata di Militello.

Il Comitato e la Pro-Loco Agatirno hanno organizzato l’evento con il patrocinio del comune nebroideo, che inizia proprio oggi con il Triduo di preparazione alle ore 18.00 presso la Cappella della Madonna e la recita del rosario.

La festa vera e propria sarà nel weekend. Per primo, lo spettacolo teatrale “Fumo negli occhi”, a cura dell’Associazione culturale “Il Sipario”, prevista per sabato alle 21.30. Domenica 28 agosto, invece, si aprirà la festa con lo sparo di bombe a cannone alle ore 8.00 del mattino, mentre nel pomeriggio si parteciperà alla Processione del venerato Simulacro della Madonna e alla santa messa solenne presieduta dal parroco P. Dino Lanza.

In serata, è in programma lo spettacolo musicale di Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, in occasione del suo “Restart Tour”. Chiuderanno i festeggiamenti, i tradizionali fuochi pirotecnici.