Montalbano Elicona, la festa di Maria SS. della Provvidenza. Lunga processione di fedeli per le vie del borgo

Festa di Maria SS della Provvidenza a Montalbano Elicona. È la festa del paese ma non solo: è Maria SS della Provvidenza che unisce e riunisce i fedeli di una comunità sempre più devota alla propria Madonna, nonostante il tempo uggioso. Particolarmente toccante il momento della discesa dall’altare di Maria a cura della confraternita, che con un applauso ha ricordato anche il compianto confratello Gaetano.

Una devozione che richiama nel borgo anche i tanti Montalbanesi emigrati, che pianificano le vacanze in modo da non declinare questo importante evento. Una lunga processione di fedeli che dopo due anni, ha potuto sfilare per i vicoli del borgo. C’è chi l’ha fatta anche a piedi scalzi.

Le funzioni religiose sono state celebrate da Monsignor Benito Rotella e dall’arciprete don Antonio Calabro’, con don Giovanni Sacca’, don Salvatore Cernuto, don Giuseppe Turrisi, don Paolo Impala’., don Antonio Lo Curto. Presenti anche I padre salesiani e i diaconi della curia di Messina e le autorità locali.

La festa religiosa, che richiama anche un turismo di ritorno, si è conclusa con un caleidoscopio di giochi pirotecnici.

Servizio di Giusy La Bella