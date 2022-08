Brolo – Affidato l’incarico per la redazione del Piano Urbanistico Generale

La Giunta Comunale di Brolo ha affidato al responsabile dell’area tecnica Ing. Basilio Ridolfo l’incarico per la definizione delle direttive del PUG, il Piano Urbanistico Generale, che di fatto sostituisce il Piano Regolatore.

Si tratta del passaggio conclusivo dell’attività di programmazione relativa all’avvio dell’iter concreto per la revisione del PUG, strumento urbanistico fondamentale per programmare le strategie di rilancio economico di Brolo.

Nel 2019, infatti, sono stati affidati gli incarichi per la redazione dello studio geologico e dello studio agricolo-forestale, nel 2020 era stato affidato l’incarico per la redazione della cartografia numerica digitale del territorio comunale e nel 2021 si era conferito l’incarico per la redazione dello studio demografico e socio-economico.

L’ing. Basilio Ridolfo, incaricato della redazione del PUG, potrà costituire una apposita unità organizzativa denominata “Ufficio del Piano Urbanistico Generale Comunale” che svolgerà, tra l’altro, i compiti relativi al sistema informativo territoriale regionale. e alla pianificazione territoriale.