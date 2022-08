S. Giorgio a Cremano, la carabiniera santagatese Sonia Cannistraci salva una donna maltrattata dal suicidio

E’ santagatese la carabiniera Sonia Cannistraci, 30 anni, che ieri sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ha salvato una 49enne che voleva gettarsi da un balcone. Una brutta storia di maltrattamenti alle spalle della donna, che poco prima di minacciare di lanciarsi nel vuoto era stata picchiata dall’ex, un 46enne. Sonia è accorsa sul luogo con i colleghi dopo una segnalazione al 112. I militari dell’arma insieme agli agenti della polizia hanno bloccato l’uomo, mentre tentava di allontanarsi. Sarebbe stata la stessa vittima a indicarlo alle forze dell’ordine, mentre era affacciata al balcone di casa sua – come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno – posta al primo piano di una palazzina. Ai militari la donna avrebbe riferito che poco prima lui l’aveva afferrata per il collo nel tentativo di soffocarla, coprendole persino il volto con un cuscino. Poi, in preda allo sconforto la donna si è sporta dal balcone, minacciando di lanciarsi giù. Minuti interminabili, durante i quali Sonia, ha cercato lo sguardo della 49enne per dissuaderla dal compiere l’insano gesto. Gradualmente, con molta dolcezza, la carabiniera santagatese è riuscita a prima a tranquillizzare la donna e poi a conquistare la sua fiducia. “la vita è un bene troppo prezioso per sprecarlo con un uomo che la stava solo umiliando” a quel punto Sonia è riuscita a convincere la 49enne a desistere.

“Il gesto di Sonia rispecchia il suo carattere e il suo cuore grande” ha detto alla redazione di AMNotizie la signora Francesca madre della carabiniera, da noi raggiunta telefonicamente. “Per noi è motivi di grande orgoglio, anche se il suo altruismo non ci sorprende. E’ sempre stata così“, aggiunge. La bella carabiniera trentenne, che è nata e cresciuta a Sant’Agata di Militello, dove vive la sua famiglia e dove torna ogni volta che può, è entrata nell’esercito a 21 anni. Poi, 4 anni fa ha scelto di indossare con onore e orgoglio. la divisa dell’arma dei carabinieri, destinazione San Giorgio a Cremano. “L’ha fortemente voluto” ci racconta la madre” e ha scelto questo percorso con grande determinazione. Lo dimostra la dedizione e la profonda umanità con cui svolge ogni giorno le sue mansioni” conclude la mamma di Sonia, ancora emozionata.