Messina Social City assume, bando per 1.790 posti di lavoro

Assunzioni presso l’azienda speciale Messina Social City. Si tratta di 1.790 posti di lavoro in vari profili professionali. La selezione prevede la formazione di graduatorie di risorse che saranno impiegate mediante contratto di lavoro a tempo determinato. I titoli di studio richiesti sono la licenza media, il diploma e la laurea. Qui il bando completo.

Messina Social City è un ente strumentale del Comune di Messina. Si occupa di gestire e produrre servizi sociali sul territorio, per andare incontro alle esigenze della popolazione e promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della comunità locale. Gli ambiti di intervento dell’azienda sono: socio-assistenziale, socio-educativo e di supporto familiare.

Diversi i profili cercati: si va dagli addetti all’assistenza ed accoglienza, ai conducenti di mezzi, agli operatori socio sanitari. Poi impiegati amministrativi, assistenti alla comunicazione, infermieri, psicologi, sociologi e tante altre figure.

I requisiti generici sono: cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria; età non inferiore ad anni 18, assenza di condanne penali, adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadini comunitari o extracomunitari.

La selezione, finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali dei candidati in relazione all’incarico da ricoprire, sarà per soli titoli.

La domanda per partecipare al concorso Messina Social City 2022 dovrà essere presentata a partire dal 25 agosto 2022 fino al 7 settembre 2022 esclusivamente per via telematica, mediante piattaforma digitale. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Sarà consentito partecipare per un massimo di tre profili professionali, che dovranno essere specificati nel corpo della domanda.