Marsala, gioca 2 euro al 10eLotto e vince 1 milione di euro

Il 10eLotto fa tappa in Sicilia regalando la seconda vincita più alta del 2022: a Marsala, nella provincia di Trapani, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un premio da un milione di euro con un 10 che entra nella Top 3 della vincite più alte dell’anno. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani siciliani, sembra che il fortunato vincitore abbia fatto una giocata di soli 2 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro, per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,3 miliardi.

Festa anche a Ragusa, dove sono stati vinti 32mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 676 milioni da inizio anno.