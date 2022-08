Manifestazioni estive, dalla “Festa della Birra” alle tradizioni religiose

Tutto pronto per la Festa della Birra, uno degli eventi di punta previsto per l’estate torrenovese che si svolgerà dalle ore 21.30 in Via Mazzini – Piazza Inferrera. Tanti gli stand con prodotti locali, drink, food e musica live che attendono i visitatori dei paesi limitrofi e turisti.

A Piraino sarà una giornata all’insegna del divertimento: dalle 18.30 si terrà infatti “Borgo a colori” , presso il “Circolo La Lanterna” della frazione di S.Arcangelo. Un momento speciale per i bambini tra musica, arte, cultura e giochi.

A Montalbano Elicona proseguono i festeggiamenti per Maria SS. della Provvidenza, iniziati ieri 23 agosto. Si tratta di una delle feste più antiche dell’intera catena montuosa dei Nebrodi, a tal punto che la Madonna della Provvidenza conta numerosi fedeli che accorrono al comune solo per onorarla e si danno appuntamento, insieme a numerosi turisti, nel bellissimo e caratteristico borgo siciliano.

I festeggiamenti hanno inizio nel piccolo Santuario di Maria Santissima della Provvidenza, conosciuto anche come Chiesa di San Domenico, per poi attraversare tutto il centro storico di Montalbano Elicona, passando anche nei dintorni del suo Duomo e del suo Castello.

L’unico ostacolo per le manifestazioni di oggi previste nei vari cartelloni estivi è rappresentato dal meteo: l’assaggio temporalesco di ieri notte minaccia gli eventi, che comunque al momento sono ancora confermati.