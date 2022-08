Incidente autonomo sulla A20 tra gli svincoli di Capri Leone e Brolo. 5 feriti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno all’1.30, sull’A20 Messina-Palermo.

Il sinistro è stato autonomo. Il conducente dell’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalle abbondanti piogge della mattinata.

Sull’auto viaggiava una famiglia composta da 5 persone. La Fiat ha sbandato un paio di volte, prima di fermare la sua corsa sul lato sinistro della carreggiata.

Sul posto per gli accertamenti sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, guidata dal comandante Massimiliano Fiasconaro.

Gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Sant’Agata di Militello. Fortunatamente però le loro condizioni non sarebbero gravi.