Torrenova, transizione digitale. Finanziati tre progetti con i fondi del PNRR

Poco meno 172.000,00 euro in arrivo per il comune di Torrenova per la transizione digitale.

Ad oggi, il comune ha ottenuto il finanziamento di tutti e tre i progetti presentati dagli Uffici comunali per accedere ai fondi PNRR per la transizione digitale ed altri progetti sono in itinere.

In particolare un primo progetto è dedicato alla realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni. Il secondo, invece, favorirà l’adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d’Identità Elettronica, CIE) e dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), mentre il terzo progetto mira ad implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati.

Un cruciale piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, cui parteciparà anche il Comune guidato da Salvatore Castrovinci, che si pone l’obiettivo di diffondere l’identità digitale per tutti i cittadini, portare le PA a utilizzare servizi in cloud raggiungendo almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online.

“Un percorso verso la digitalizzazione – dichiara l’ass. Sgrò – che abbiamo già avviato per dematerializzare il servizio di trasporto scolastico e di mensa scolastica e che, dopo un normale periodo di assestamento per i cittadini, sono sicura che agevolerà e migliorerà il rapporto con la pubblica amministrazione, rendendo più snelli gli adempimenti a carico dei cittadini”.