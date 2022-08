Cartelloni estivi 2022, un inizio di settimana tra commedia e drammaturgia

Un inizio di settimana all’insegna del teatro e della commedia. Ieri infatti le luci dei riflettori si sono accese per la commedia “𝗠𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗘𝗹𝗶𝘀𝗶𝗿” di Antonio Puglisi a cura del gruppo teatrale “Il Laboratorio – Nella Natoli”, nella splendida cornice di Piazza Gepy Faranda, a Rocca di Capri Leone.

A San Piero Patti, invece, al Chiostro del Convento dei carmelitani, è andata in scena “l’Epidicus” di Plauto, una commedia appartenente al repertorio classico, con un allestimento particolare e maschere antiche. L’evento è stato organizzato con il Consorzio Tindari Nebrodi all’interno della rassegna “Nebrodes” e ha visto la performance dell’autore, regista e attore Marco Simeoli con la regia di Cinzia Maccagnano e le musiche di Germando Mazzocchetti.

Anche il programma di stasera, secondo alcuni calendari estivi, prevede altri spettacoli teatrali leggeri o più impegnativi: a Torrenova la compagnia teatrale “I Frastornati” presenterà la commedia “Turbolenze d’amore”, riduzione ed adattamento di Gabriele Perrini, che si terrà in Piazza Autonomia dalle ore 21.30. Al Teatro Antico di Tindari sarà rappresentato “Album di famiglia”, il successo teatrale del regista veronese Matteo Spiazzi, prodotto dal Left Banck Theatre. Il dramma è un tuffo nel passato, ambientato negli anni Novanta in Ucraina, in un momento storico molto delicato, dopo lo scioglimento dell’Urss. Lo spettacolo, inoltre, vede l’utilizzo di maschere realizzate con la tecnica del papier mâchè, un particolare tipo di cartapesta.

Al lungomare di Brolo, stasera, si ballerà il liscio con il gruppo musicale XXL dalle ore 21.30, mentre a Piraino è prevista la Serata “100”, eccellenze pirainesi e animazione boom boom. A Montalbano Elicona, infine, ritorna la Festa Patronale Maria SS. della Provvidenza in programma oggi e domani.