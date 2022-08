S.Salvatore di Fitalia, il successo del concerto di Angelo Branduardi per la festa di S.Calogero

Una folla di fedeli ha partecipato, con un sano e sentito spirito religioso, ai festeggiamenti in onore di S.Calogero a San Salvatore di Fitalia, dal 19 al 21 agosto. Dopo 2 anni di assenza, la festa ritorna ad avere la forte valenza religiosa di sempre ed a radunare pellegrini e visitatori coinvolti in un clima di festa e tradizioni.

Una triade di celebrazioni al santuario di S.Calogero che sono cominciate venerdì 19 agosto con il pellegrinaggio dei fedeli dai paesi dei Nebrodi. Nonostante le condizioni meteorologiche piuttosto avverse, in tanti sono riusciti a concludere il cammino e giungere al paesino persino nelle ore notturne, dove li attendeva la comunità fitalese per l’accoglienza.

La vigilia della festa di S.Calogero è stata caratterizzata dalle processioni mattutine del Santo Bambino e poi delle Reliquie, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Immancabile la celebrazione della messa del triduo e Vespri presso il Santuario San Calogero. Le telecamere di Am Notizie hanno ripreso in diretta la messa solenne delle 11.00 di sabato 20 agosto, celebrata nel santuario del santo eremita dal Vicario Generale Don Basilio Rinaudo, a cui sono seguite le processioni del patrono per le vie del paese.

A conclusione dei festeggiamenti, si è svolto in serata il concerto di Angelo Branduardi, il cantautore polistrumentista che ha riportato sul palco alcune canzoni del suo grande repertorio, in cui fonde musica e poesia. Tra queste, l’immortale “Alla fiera dell’est”, “Il cantico delle creature”, “Confessioni di un malandrino” o “La pulce d’acqua”, brani che lo hanno reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale in 40 anni di carriera.

Ieri, infine, si è celebrata la festa paesana: dopo la santa messa della sera, i fedeli hanno potuto assistere alla solenne processione del Santo Patrono per le vie del paesino, con i tradizionali “viaggi”.