Regionali 2022, stasera a Capo d’Orlando parla il candidato dott. Mario Briguglio di “Orgoglio Siculo”

E’ in programma per stasera lunedì 22 agosto dalle ore 21.30, presso la Piazzetta di Padre Pio in Via Lucio Piccolo, il comizio del dott. Mario Briguglio in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre.

Chirurgo generale presso il policlinico di Messina ed ex sindaco del comune di Scaletta Zanclea dal 2003 al 2013, Briguglio è ora il candidato alle elezioni dell’Ars nella lista “Orgoglio Siculo” con Cateno De Luca, per quanto riguarda la provincia di Messina.

Gli argomenti focus dell’incontro pubblico di stasera in cui parlerà il candidato, riguarderanno le problematiche generali in cui versa l’isola siciliana e la situazione relativa alle case popolari.