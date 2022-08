Giardini Naxos, salvano due ragazzi in balia della corrente. Zeus e Robin Hood eroi a 4 zampe

Sono Zeus, esemplare di Terranova di 6 anni e Robin Hood, Golden Retriever di 4 anni i due eroi a 4 zampe di questo fine settimana in Sicilia. I due cani, che appartengono alle unità cinofile della scuola italiana cani salvataggio, ne pomeriggio di sabato 20 agosto, intorno alle 16, hanno salvato due ragazzi di Catania di 12 e 19 anni nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Giardini Naxos.

A dare l’allarme alle Unità Cinofile in servizio presso la postazione di Giardini Naxos, è stata la mamma del dodicenne, allarmata e impaurita da quanto stava accadendo a circa 100 metri dalla riva. I due ragazzi, infatti, sembra stessero rincorrendo un pallone portato al largo dal vento, ma poco dopo essere entrati in acqua, si sarebbero ritrovati in balìa di una corrente molto forte che impediva loro di tornare indietro.

Immagine di repertorio da SICS.