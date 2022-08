Capo d’Orlando, torna la sagra del pesce in memoria di Antonio Mentesana

E’ tornata dopo due anni di stop, causato dalla pandemia, la sagra del pesce azzurro a San Gregorio, noto borgo marinaio di Capo d’Orlando.

Si è tenuta domenica 21 agosto, in piazza Melitta Damiano a San Gregorio ed ha richiamato turisti e visitatori, per una manifestazione organizzata in stretta collaborazione con le cooperative dei pescatori in memoria del giovane Antonio Mentesana, prematuramente scomparso nel dicembre del 2018.

La sagra del pesce azzurro rappresenta ormai da anni una manifestazione centrale per la valorizzazione del meraviglioso Borgo di San Gregorio.