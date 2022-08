Torrenova, auto contro il guardrail all’alba. Miracolosamente illeso il conducente

Sinistro autonomo alle prime luci dell’alba di oggi a Torrenova, sulla via Rosmarino.

Da quanto appreso sembra che l’auto, una Volkswagen Polo, condotta da un giovane viaggiasse in direzione Palermo-Messina. Subito dopo il ponte Rosmarino, per cause da accertare, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a sbattere contro il guardrail.

Il giovane pare sia stato soccorso dai sanitari del 118, ma sembra che abbia riportato solo lievissime ferite. Sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile di Sant’Agata Militello per i rilievi.