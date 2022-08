Tripi, arriva il Coro Lirico Siciliano per il “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”

Dopo il successo di pubblico e critica delle precedenti edizioni, il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa e accompagnato dal maestro Alistair Sorley, lancia l’edizione 2022 del “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”, centrato sulla tematica “il risveglio”.

Una manifestazione itinerante, che ha già fatto tappa in altre città siciliane ma lunedì 22 agosto arriva a Tripi, presso la Masseria Pettini dalle ore 21.30.

L’obiettivo del festival è quello di trasformare i “luoghi di pietra” da storia a “incontro musicale” e far risuonare le note classiche ed immortali di Verdi, Puccini, Bellini e Mascagni. Luoghi già magici, che si trasformeranno per la prima volta in veri e propri palcoscenici naturali.