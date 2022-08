Santo Stefano Camastra, prende auto dei vigili in sosta e si fa un giretto. Denunciato

E’ costata una denuncia alle autorità competenti la “bravata” di un 45enne stefanese, che approfittando dell’assenza degli agenti della municipale della Città delle Ceramiche, avrebbe sottratto l’auto di servizio in sosta per farsi un giretto.

I fatti sarebbero accaduti nell’afoso pomeriggio dello scorso giovedì 18 agosto, quando un’agente della municipale, impegnata in attività di servizio nel centro cittadino, in preda ad un calo glicemico, sarebbe entrata di un bar per rifocillarsi. La vigilessa avrebbe lasciato l’auto incustodita per pochi minuti, con le chiavi attaccate al quadro. Sarebbe stato in questo frangente che il 45enne, notando la vettura, sarebbe salito a bordo, avrebbe messo in moto l’auto e sarebbe partito per farsi un breve giretto per il paese.

Attimi di smarrimento per l’agente della polizia locale, che uscita dall’esercizio commerciale, non ha trovato più l’auto di servizio dove l’aveva lasciata. Sarebbero passati, però, solo pochi istanti e l’uomo, tornato sul posto, sarebbe sceso dall’auto e come se nulla fosse si sarebbe allontanato. Per lui è scattata la segnalazione alle competenti autorità.

Immagine di repertorio