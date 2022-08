La Infodrive Capo d’Orlando completa il reparto lunghi con Daniele Okereke

La Infodrive Capo d’Orlando completa il reparto lunghi con la firma del giovane Daniele Okereke. Classe 2002, ala centro di 1.96 proviene dalla Virtus Valmontone dove ha giocato fino alla scorsa stagione tra Under 18 Eccellenza, Under 20 Elite e Serie C Gold ad una media complessiva di 8.5 punti e oltre 6 rimbalzi a gara. In mezzo un’esperienza in Serie C Silver nel 2019/20 chiudendo la stagione con una media di 6.4 punti e 5.3 rimbalzi.

Okereke è un’ala/pivot di spiccate doti atletiche, abile anche a difendere con intensità, con grandi prospettive di crescita.

Si delinea sempre più dunque il roster della Infodrive Capo d’Orlando, pronta ad affrontare una nuova stagione.