Eventi estivi 2022 del comprensorio, tra spettacolo e folklore

Il 20 ed il 21 agosto 2022 si celebreranno le tradizionali “Feste Aragonesi” ed il Corteo Storico, fiore all’occhiello dell’estate di Montalbano Elicona. Si tratta della rievocazione storica dell’arrivo del Re di Sicilia Federico III in città, nonché la sua residenza estiva prediletta.

Stasera risuonerà la musica della “San Marco Wind Band” in occasione del concerto di gala in Piazza Castello a San Marco d’Alunzio, dalle ore 21.30. Sarà il primo evento del contenitore di musica viva “Borgo in musica”, edizione 2022, protagonista dell’estate aluntina.

Si cambia genere di spettacolo perchè a Capri Leone stasera andrà in scena la simpatica rappresentazione teatrale “Vedovo arzillo cerca…compagnia”. A Mirto, invece, è tempo di arte! A Palazzo Cupane da oggi pomeriggio sarà possibile ammirare la mostra di pittura “Il colore della sera” di Maria Concetta Cassarà. A seguire, la proiezione di un film sulla vita dell’artista mirtese.

All’interno della 66° rassegna “Tindari Festival 2022”, il Teatro Antico di Tindari si riaccende con due opere Premio Renato Palazzi: prima “Un giorno quasi perfetto”, uno spettacolo scritto e diretto da Michelangelo Zanghi, che inizierà alle ore 21.00. A seguire, “Stay hungry- indagine di un affamato” di Angelo Campolo, un racconto autobiografico, un punto di vista inedito che racconta il fenomeno della migrazione.

Sempre nella giornata di domenica, Torrenova darà spazio ai bambini con “Giochiolimpiadi Kids – the winner is…!” programmato per le ore 18.30 alla Villetta Nino Molica.