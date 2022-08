Torrenova, scoppia il caso “rifiuti” all’ex macello. Botta e risposta social tra sindaco e due rappresentanti di “Torrenova Democratica”

Agosto rovente non solo per le temperature a Torrenova, dove ieri è scoppiato via social il caso dei rifiuti depositati nell’area dell’ex macello. Una discarica abusiva, segnalata alle autorità competenti, secondo Maria Tiziana Scolaro e Salvatore Miceli, componenti del gruppo politico “Torrenova Democratica”, uscito sconfitto dalle ultime elezioni amministrative. Un deposito temporaneo di rifiuti, invece, secondo il sindaco Salvatore Castrovinci, che ieri è intervenuto con due note divulgate via social e che ha parlato di una serie di segnalazioni “fatte da chi non ha saputo accettare la sconfitta elettorale” scrive. Tra queste, ha spiegato il primo cittadino, in una prima nota pubblicata nella tarda mattinata di ieri, anche quella relativa al sito in questione, che si trova vicino al cimitero comunale.

“In questi giorni sono state tante le segnalazioni da parte dei cittadini in merito a dei rifiuti abbandonati soprattuto nelle zone vicino la via Foscolo, quindi l’ufficio tecnico ha provveduto per il decoro del nostro paese a raccoglierli in un punto considerato che oggi sarebbe passato il mezzo della raccolta. Ma purtroppo chi vive di odio e di invidia non trova mai pace e ha segnalato anche questa situazione ai carabinieri.” Attacca Castrovinci che ha pubblicato il relativo verbale di somma urgenza e ha aggiunto: “Sicuramente l’area in questione (ex macello) verrà sequestrata perché non autorizzata a centro raccolta, ma l’intento dell’ufficio tecnico e anche nostro era quello di mantenere il paese pulito. Non saranno le denunce a fermarci non sarà l’odio a fermarci noi andremo avanti e sono pronto a prendermi la responsabilità perché agiamo sempre per il bene del nostro paese.” In una nota successiva, pubblicata in serata, Castrovinci ha poi comunicato che il sito non è stato posto sotto sequestro. Il primo cittadino ha spiegato nuovamente, infatti, che il giorno precedente la segnalazione del 18 agosto, cioè mercoledì 17, era stato redatto il verbale di somma urgenza, “dal quale si evinceva chiaramente che l’intervento era già stato programmato e che il deposito temporaneo era nato per questioni di carattere igienico sanitario viste le festività di giorno 14-15 agosto.”

Gli interventi per ripulire l’area, come programmato dall’amministrazione comunale, secondo il verbale pubblicato da Castrovinci, sono stati completati oggi.

In un video divulgato questa mattina, invece, dal canto loro Scolaro e Miceli si sono detti soddisfatti, dichiarando che il loro obiettivo finale era proprio quello di ottenere la bonifica del sito. I due rappresentanti del gruppo politico hanno lasciato intendere di voler continuare ad accendere i fari sulle criticità a loro segnalate dai cittadini e di volersi porre come secondo gruppo di opposizione, un polo di fatto perché extraconsiliare.