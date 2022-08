Santo Stefano Camastra, salvarono 20enne intrappolata in auto in fiamme. Attestato di benemerenza a 5 “eroi”

Daniele Scarcina, Fabio Letizia, Giampiero Lacagnina, Gaetano Nigrone e Sebastiano Cannata, non hanno avuto un attimo di esitazione il 30 giugno scorso, quando intorno alle 3 di notte sono intervenuti con grande coraggio per salvare una ragazza stefanese rimasta intrappolata nella sua auto in fiamme, dopo un incidente stradale avvenuto sulla SS 113 tra S. Stefano di Camastra e Caronia. I 5 “eroi” sono stati insigniti con una pergamena di pubblico riconoscimento, su proposta del consigliere comunale Eleonora Rondinella, nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta nella serata di mercoledì 17 agosto nell’aula consiliare del municipio della Città delle Ceramiche.

“Per il coraggio, l’altruismo e la generosità, degni di lode e pubblico riconoscimento, dimostrati nel salvare una vita umana. Un esempio per tutta la comunità”, si legge nella motivazione dell’attestato consegnato a 4 dei giovani – uno assente per motivi personali – dal presidente del consiglio Laura Scattareggia, alla presenza del sindaco Francesco Re, della giunta e del consiglio comunale. Presente anche la giovane salvata, particolarmente emozionata.

Si ringrazia la redazione di Nebrodi News per averci gentilmente fornito le immagini del rogo dell’auto.