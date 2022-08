Maxi incendio a Pantelleria. Turisti in fuga, in fumo ettari di vegetazione

Un vasto incendio sta colpendo l’isola di Pantelleria dalle 20 di questa sera.

Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate.

L’incendio è partito in più punti sul versante nord est dell’isola, contrada Gadir e vicine, ed è alimentato dal vento di scirocco. Diverse tettorie in legno e gazebo di ville sono stati distrutti dalle fiamme.

La Capitaneria di porto ha fatto salire sulle proprie motovedette alcuni turisti in fuga. Chi può sta salendo sulle barche e sui gommoni per allontanarsi il più possibile. Sull’isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo.

Alle ore 24 partiranno da Trapani mezzi antincendio boschivo di VVF, Forestale e Protezione Civile. Domani alle 5 arriverà il primo canadair. La buona notizia è che il vento tende a diminuire di intensità e che non è interessato il parco nazionale.