Stromboli, dichiarato lo stato di emergenza per l’isola. Danni stimati per 10 milioni di euro

La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di emergenza per Stromboli, colpita da un violento nubifragio lo scorso 12 agosto, e chiede al Governo nazionale di fare lo stesso.

Secondo le prime stime i danni sarebbero pari a circa 10 milioni di euro. Una tragedia umana e ambientale, con i volontari della Protezione Civile che si trovano sull’isola ormai da 4 giorni, per rimuovere il fango che ha invaso strade e abitazioni. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, punta l’indice contro la Rai, per l’incendio dello scorso sul set della fiction ambientata nell’isola. La vegetazione, andata perduta, non ha potuto fare da scudo contro il fango che colava dall’alto.

Ieri anche il sopralluogo di Nello Musumeci.