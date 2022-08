Star in Sicilia, Madonna a Noto e Marzamemi per il suo compleanno

La cantante Madonna è stata avvistata a Noto in questi ultimi giorni ma sembra aver scelto il bellissimo borgo di Marzamemi per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco Ritchie.

Balli e canti siciliani a suon di fisarmonica, in un’atmosfera davvero da sogno. Madonna ha pubblicato sui suoi social alcuni momenti della sua vacanza in Sicilia, in cui ha celebrato i suoi 64 anni ed il compleanno del figlio, avvenuto l’11 Agosto.

In un video canticchia “Happy birthday to me”, riprende i paesaggi siciliani e cattura piccoli momenti della festa con amici e parenti ma soprattutto con i suoi figli. Si notano le gemelle Stella ed Esther, poi David, Mercy e Rocco.