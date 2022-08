Estate 2022, le manifestazioni estive dopo ferragosto

Termina Ferragosto ma non si fermano le manifestazioni del territorio, previste dai cartelloni estivi per questo martedì 16 Agosto.

Villa Piccolo di Capo d’Orlando verrà immersa nell’atmosfera di “Sicily Gezz”, l’evento musicale del “Trio DuSud” con Anita Vitale, Rita Collura e Sergio Calì dalle ore 21.00.

Al castello del comune di Brolo, stasera si proietterà il docufilm “I bambini del ’43 – La guerra sui Nebrodi” del giornalista Franco Perdichizzi, a cura di Siciliantica-Capo d’Orlando e del Centro Studi “Lancia di Brolo”.

Di nuovo il teatro stasera a Torrenova; si lascerà dunque il palco alla compagnia “I Sautafossa” con la commedia “Un Corpu di Futtuna” di Francesco Cannone, in Piazza Autonomia. Sempre sul filone della commedia paesana, a San Salvatore di Fitalia l’Associazione Giovani Fitalesi presenterà “U foresteri” in Piazza S.Calogero.

Un laboratorio di musica e movimento, invece, previsto per stasera a Ficarra. Si tratta dello spettacolo “Bolle di Musica”, che si terrà in Piazza Umberto I dalle ore 20.00. Mentre a Floresta, andrà in scena lo spettacolo musicale “La Serenata Siciliana”.