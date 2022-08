Castell’Umberto: Tutto pronto per ospitare il plotone di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids

Domani sera, mercoledì 17 agosto alle ore 21:30, la passerella di Miss Reginetta d’Italia si illuminerà a Castell’Umberto in Piazza IV Novembre.

Sarà una serata all’insegna della bellezza, del talento e dello spettacolo.

Molto soddisfatta Nuccia Sottile, responsabile delle Miss: “Stiamo vivendo una stagione entusiasmante con tante selezioni in giro per la Sicilia orientale, frutto di un buon lavoro e dell’entusiasmo che abbiamo per portare avanti questo progetto nazionale. Stiamo conoscendo tante bellissime ragazze e signore, ma anche tanti bambini talentuosi. Non vediamo l’ora di essere protagonisti anche a Castell’Umberto, un luogo meraviglioso che conosciamo bene per aver realizzato diversi shooting fotografici. Vorrei ringraziare tutti coloro che si avvicinano al nostro evento, alle famiglie che hanno fiducia in noi e in questo caso all’Amministrazione Comunale di Castell’Umberto che ha creduto in noi.”

In passerella, oltre alle Miss Reginette d’Italia che si contenderanno un posto per partecipare alla finale regionale, anche i bambini di Talent Kids (da 4 a 13 anni) e le Miss Reginette Over (da 30 a 60 anni).

Le iscrizioni sono gratuite e si possono effettuare al n° di cellulare 339 82 54 709 (Nuccia Sottile) per diventare protagonisti alle selezioni per la Sicilia Orientale dei concorsi nazionali organizzati dalla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta.

Il plotone della bellezza sfilerà in abito elegante, casual e costume e saranno pettinate dall’esperta Maria Tindara Salpietro, mentre le coreografie saranno affidate a Giuseppe Cardaci.

Partecipanti che saranno valutate da una giuria di esperti scelta dall’organizazione.

Non mancheranno vari momenti di spettacolo con il danzatore acrobatico Francesco Mirabile, il cantautore orlandino Massimo Librere, la vincitrice dello Zecchino d’Oro del 2015 Greta Cacciolo, la talentuosa ugola luciese, vincitrice del Festiva Canoro Siculcoop di Rometta, Chiara Rizzo e la straordinaria ballerina Maria Rosa Truscello, della Dance School Sicilia di Falcone, pronta a stupire il pubblico nebroideo.